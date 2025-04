LumenTale: Memories of Trey komt naar de Nintendo Switch

Team17 heeft bekendgemaakt dat ze LumenTale Memories of Trey gaan uitbrengen op de Nintendo Switch. De game verschijnt later in 2025 en is een avontuurlijk spel waarin je wezens verzamelt, gevechten aangaat en een bijzonder verhaal volgt.

In het spel speel je als Trey, een jongen die zijn geheugen is kwijtgeraakt. Je reist door de wereld van Talea om je herinneringen terug te vinden. Onderweg leer je meer over een oud geheim en ontmoet je allerlei bijzondere wezens: de Animons. Deze mysterieuze wezens zijn gemaakt van energie en kunnen een sterke band met mensen opbouwen. Je kunt Animons vangen, trainen en met ze vechten in gevechten tot vier tegen vier. Elk gevecht draait om strategie. Kies de juiste actie op het juiste moment en let goed op de snelheid en kracht van je Animon. Daarnaast kun je de wereld verkennen, puzzels oplossen en nieuwe gebieden ontdekken. De game heeft meer dan 140 Animons, een diep verhaal en veel om te beleven.

Kijk jij uit naar deze game? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!