Ga op een cozy avontuur in Caravan SandWitch vanaf 12 september

Afgelopen mei werd Caravan SandWitch voor het eerst onthuld. Weliswaar kregen we toen nog geen releasedatum, maar daar is al snel verandering in gekomen. Zojuist is middels een trailer op YouTube de releasedatum van Caravan SandWitch aangekondigd. De game zal op 12 september uitkomen. Mocht je benieuwd zijn naar wat je kan verwachten, kijk dan vooral onderstaande trailer.

In dit cozy avontuur ben je op zoek naar je zus die verdwenen is. Dit doe je in een sci-fi wereld die je al lopend of met de camper ontdekt. Gedurende je reis zal je jouw camper kunnen upgraden. Dat is ook noodzakelijk om nieuwe omgevingen te kunnen verkennen. Elk gebied verschilt sterk en overal zal je nieuwe personen leren kennen. Bovendien is het goed om te weten dat er geen combat, dood of timer is en dat het oprecht een cozy ervaring gaat zijn.

Hoe lijkt jou Caravan SandWitch en wat vind je van de releasedatum? Laat het ons weten in de reacties!