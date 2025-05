Ooit geannuleerde game Captain Blood ziet release op Nintendo Switch

Captain Blood is een pirate-themed hack-and-slash adventure welke 15 jaar geleden ontwikkelt werd voor PC en Xbox. De game is enigszins beroemd vanwege zijn status in development hell, waar het zich zo’n 10 jaar in bevond voordat de originele ontwikkelaar failliet ging. Niemand dacht deze game ooit nog te zien, maar daar is nu verandering in gekomen! In 2024 verscheen er namelijk een nieuwe trailer, en nu, met nieuwe ontwikkelaars, is de game er alsnog gekomen! De game is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch. Om dat te vieren is er ook nog even een launch trailer online gezet. Deze kun je hieronder bekijken.

Captain Blood is een game gebaseerd op een boek met dezelfde naam uit 1922. Je volgt de avonturen van Captain Blood, tijdens zijn avonturen in de Spanish Main, het gedeelde van Caribische zee en Amerika dat in de 17e eeuw van Spanje was. Verwacht veel wilde avonturen met kanonnen, pistolen, swashbuckling zwaard gevechten en heel veel piraterij. Deze actie georiënteerde hack’n’slash bevat veel hand-to-hand combat, hordes vijanden en een klassiek vecht systeem met flashy combos en epische finishers.