PaperKlay aangekondigd, 3D collectathon met muziek van Grant Kirkhope

PaperKlay is aangekondigd voor de Nintendo Switch. Deze 3D paper crafted collectathon wordt ontwikkelt en uitgegeven door WhyKev, een Zweedse indie studie bestaande uit één persoon. Dat wil niet zeggen dat hij alles zelf heeft gedaan: zo wordt de muziek mede gemaakt door Grant Kirkhope en bevat de game meerdere bekende voice-actors welke je wellicht herkent uit Sly Cooper, Attack on Titan, Five Night’s at Freddy’s en meer. De game heeft nog geen releasedatum gekregen. Een trailer is wel al verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

In PaperKlay volg jij Chick & Nugget op een creatief avontuur om al hun verloren eieren terug te vinden! Vouw, draai en roteer je een weg door een wereld gemaakt van karton, papier, klei en andere handvaardige materialen waarbij je de wereld verkent op je eigen tempo. Double-jump, dash en sprint je een weg door deze creatieve wereld, of gebruik je glider om nieuwe plekken te bereiken. Maak kennis met een hele cast aan interessante personages, van de kartonnen vogelverschrikkers tot The Great Carboard King. De wereld zit vol dingen om te verzamelen en plekjes om te ontdekken, kun jij ze allemaal vinden?