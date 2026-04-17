Nitro Gen Omega aangekondigd voor de Nintendo Switch

Uitgever Destinybit heeft aangekondigd dat Nitro Gen Omega onderweg is naar de Nintendo Switch. Deze titel, een tactische RPG welke beschrijft wordt als ‘anime spaghetti’ kwam oorspronkelijk vorig jaar juni uit op Steam. Daar heeft het sinds die tijd vooral hele positieve reviews ontvangen. Of dat op de Switch ook zo zal zijn zullen we volgende maand kunnen ervaren. De game staat namelijk gepland voor release op 12 mei. Benieuwd naar deze game? Hieronder kun je alvast de oorspronkelijke releasetrailer bekijken.

Nitro Gen Omega is een tactische RPG die cinematische mech gevechten probeert te combineren met squad management en open-world RPG elementen. Het speelt zich af in een wereld welke geregeerd wordt door machines, nadat de mensheid de oorlog verloren heeft. De woestenij is nu gevuld met rogue AI en oorlogsmachines die op zoek zijn naar bruikbare onderdelen. Jij en je team van huurlingen vecht om te overleven, waarbij je contracten krijgt van de laatste overgebleven steden op aarde. Deze bevinden zich hoog boven de wilde landen. Verken een enorme open wereld gevuld met settlements, machine lairs, quests en andere onvoorspelbare evenementen. Neem contracten aan, neem nieuwe piloten aan en verander je team in de legende die ze kunnen zijn.