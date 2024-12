Gerucht: Onthult dbrand de Switch 2?

Oh oh oh, er is weinig dat ons op het moment zo bezig houdt als de Switch 2. Ondanks de vele kruimeltjes die er inmiddels op het internet te vinden zijn, laat Nintendo de fans in het ongewisse. Niet dat ze nergens mee bezig zijn, want aankondigingen doen ze wel: weet je Alarmo nog? Gelukkig lichten andere bronnen vaak een tipje van de sluier op. En vandaag is dat mogelijk dbrand, een merk dat onder meer cases voor consoles maakt! Vandaag is namelijk een nieuwe pagina verschenen. Op deze pagina zie je een Switch (2?) ronddraaien in een eigen case, met daaroverheen de tekst ‘Switch 2 Killswitch’. Verder staat er ‘MMXXV’: de Romeinse cijfers voor 2025. Uitermate mysterieus! Verder kun je je e-mailadres invullen om op de hoogte gehouden te worden.

Voor de oplettende kijker: ja, er staat een code op de voorkant van het Switch-hoesje. Gelukkig zijn er al enthousiastelingen die deze hexadecimale code hebben vertaald. Ik hoop dat je niets spannends had verwacht, want de tekst luidt ‘why are you decrypting this’ (waarom vertaal je dit). Als je de beschrijvende tekst van de pagina in zoekmachines bekijkt, zie je iets interessanters: Looking for the best Nintendo Switch 2 case on the planet? An impact-resistant Switch 2 case with grippy handles and a precise fit? It’s coming in 2025. (Zoek je de beste Nintendo Switch 2 case op aarde? Een schokbestendige Switch 2 case met handvatten die grip hebben en precies past? Hij verschijnt in 2025). Het lijkt dus duidelijk dat ze wel een hoes voor de nieuwe Switch in de pijplijn hebben zitten!

Of de afbeelding op de website daadwerkelijk een Nintendo Switch 2 laat zien is natuurlijk nog maar de vraag. Het zou wel het gerucht bevestigen dat de rechter Joy-Con een extra knopje bij de Home-knop heeft zitten. Wat denk jij? Is dit een afbeelding van de Switch 2, of weer een controversiële stunt van dbrand? Laat het ons weten in de comments!