Marvel Cosmic Invasion aangekondigd voor later dit jaar

Tijdens de Nintendo Direct is Marvel Cosmic Invasion aangekondigd, een nieuwe beat ‘em up arcade game van dezelfde makers als Teenage Mutant Ninja Turtles: Shedder’s Revenge. In plaats van de beroemde schildpadden focust deze game zich op een aantal van Marvel’s beroemdste superhelden, waarmee je ofwel alleen of tot en met vier vrienden door het verhaal zal spelen. De bijbehorende trailer kun je hieronder bekijken. Een precieze releasedatum is nog niet bekend, alleen dat de game later dit jaar zal verschijnen.

Marvel Cosmic Invasion is de nieuwe beat ‘em arcade game van Dotemu. Gebaseerd op de kleurrijke stripboeken van Marvel uit de jaren 90 bevat de game fantastische handgetekende animaties, waar natuurlijk een cast van legendarische superhelden bij hoort. In onderstaande trailer worden de eerste speelbare personages getoond, bestaande uit Captain America, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom en Nova. Deze zullen het op moeten nemen tegen de onsterfelijke Super schurk Annihilus, welke al het leven in het universum bedreigd. Helden van zowel aarde als elders in het universum zullen samen moeten werken om de dodelijke ‘Annihilation Wave’ tegen te houden.

Vecht door de ruimte heen, van de straten van New York tot de dieptes van de negatieve zones van Annihilus schuilplaats. Kies je eigen team, bestaande uit twee personages welke wanneer je maar wilt met elkaar kunnen wisselen door middel van het innovatieve Cosmic Swap systeem. Unlock powerups en beloningen door het experimenteren met verschillende duo’s. De game bevat daarnaast een aantal verschillende accessibility features, waardoor de hele familie kan genieten van deze four-player drop-in/drop-out local en online co-op game.