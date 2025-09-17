Overwatch 2 krijgt een samenwerking met de Phantom Thieves uit Persona 5

Overwatch 2 heeft over de jaren heen al verschillende grote cross-overs gehad en nu is er een gloednieuwe live gegaan. Vanaf 16 tot en met 29 september hebben spelers de mogelijkheid om speciale skins te verdienen die de inspiratie halen uit de designs van de Phantom Thieves uit Persona 5.

Niet alleen zijn er skins te verdienen, de game UI is aangepast en in het spel zijn er ook wat verrassingen in de gameplay. Zo zijn er verrassingen op maps te vinden en zijn er visuele aanpassingen zoals verfspatten die achter blijven wanneer een Hero zich beweegt. In totaal zijn er vijf skins te verdienen, ieder voor een specifieke Hero. Zo is Mercy als Panther, Wuyang als Joker, Lifeweaver als Fox, D. Va als Queen en Genji als Skull.

Dit is ondertussen de 14de samenwerking die Overwatch met een andere franchise heeft. Eerder waren er bijvoorbeeld ook samenwerkingen met Street Fighter 6, My Hero Academy en Avatar: The Last Airbender.