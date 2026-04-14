It’s a wrap! – Opnames voor Legend of Zelda-film zijn afgerond

Over iets meer dan een jaar kunnen we naar de bioscoop voor de The Legend of Zelda-film. IGN onthult dat Sony tijdens de CinemaCon 2026 officieel heeft bevestigd dat de opnames voor de film zijn afgerond. Dat betekent dat het ruwe filmmateriaal nu de fase van de postproductie ingaat. Dit nieuws werd bekendgemaakt tijdens de grootste bijeenkomst voor de wereldwijde bioscoopindustrie.

Sony Pictures has announced at #CinemaCon2026 that The Legend of Zelda has officially wrapped filming. pic.twitter.com/hIXsvioIf5 — IGN (@IGN) April 14, 2026

Verdere informatie werd er niet gedeeld, dus we weten nog steeds niets over het plot van de film. Details die wel bekendgemaakt zijn, zijn de hoofdrolspelers, de filmdata en locatie van de filmset en de streamingsdienst waar we de film straks kunnen kijken nadat deze in de bioscoop heeft gedraaid. Er zijn verder ook nog geen officiële trailers, dus vooralsnog moeten we het doen met gelekte beelden. Mocht er meer nieuws naar buiten komen, dan zullen we dat uiteraard met jullie delen!