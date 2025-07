Plants Vs Zombies: Replanted verschijnt op 23 oktober voor Switch 2

Plants Vs Zombies is een bekende franchise die al een behoorlijke tijd mee gaat. De originele game verscheen in 2009 al voor de PC en de MAC. Sindsdien zijn er velen delen en spin-offs in deze populaire franchise verschenen. Goed nieuws voor de mensen die warme herinneringen hebben aan het origineel. Op 23 oktober verschijnt namelijk een remaster van deze game op de Switch en de Switch 2. Om dat te vieren heeft de ontwikkelaar een erg toffe 3D geanimeerde trailer van de game gedeeld welke je hieronder kunt bekijken. Ga jij binnenkort weer met deze klassieker aan de slag? Laat het weten in de reacties!