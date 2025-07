The Adventures of Elliot: The Millennium Tales aangekondigd voor 2026, demo verschijnt vandaag

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales aangekondigd voor 2026, demo verschijnt...

Square Enix heeft vandaag niet één maar twee nieuwe HD-2D games onthuld voor de Switch 2. Naast Octopath Traveler 0 verschijnt ook The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Deze tweede game verschijnt in 2026 en is ook gemaakt door de makers van Octopath Traveler en Bravely Default.

Veel is er nog niet bekend over de game, maar de eerste trailer geeft al wat details vrij. Zo speelt het zich af op het continent Philabieldia. Philabieldia is overspoeld door verschillende stammen van beesten. De mensen zijn zo goed als verdreven, maar worden op dit moment nog beschermt in het laatste koninkrijk Huther. De enige reden voor hun overleven? Een enkele spreuk.

Wanneer er ruïnes worden ontdekt gaat het hoofdpersonage, Elliot, op onderzoek uit samen met de fee Faie. Tijdens je tocht in de gevaarlijke wereld kom je natuurlijk oog in oog met verschillende gevaarlijke beesten die je kunt aanvallen op verschillende manieren met de zeven verschillende wapentypes. Dit op een real time actie manier.

Je kunt het spel alleen spelen of samen waarbij een tweede speler Faie kan besturen. Wanneer je alleen speelt, is het ook mogelijk om beide personages los van elkaar te besturen. De game verschijnt in 2026 op de Nintendo Switch 2 en later vandaag verschijnt er alvast een debuutdemo in de Nintendo eShop.