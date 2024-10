Platform 8 De sequel van Exit 8 komt naar de Nintendo Switch

Na het succes van Exit 8 komt de geliefde puzzel- en platformserie terug met Platform 8. De game komt uit op 28 november.

In dit nieuwe deel neemt Mr. ESC spelers opnieuw mee op een avontuur vol complexe puzzels en obstakels. In de game zit je vast in een eindeloze trein. De trein is niet alleen eindeloos maar er zitten ook anomalies rond en in de trein dus pas op! Deze keer worden de uitdagingen nog verder uitgebreid met dynamische levels die draaien, verschuiven en veranderen, waardoor spelers hun timing en strategie goed moeten afstemmen. De game introduceert nieuwe mechanieken zoals zwaartekrachtwisselingen, teleportatiepoorten en bewegende platformen, waardoor elke puzzel nog unieker aanvoelt. Platform 8 bevat meer dan 150 uitdagende levels en een diepere verhaallijn, waarin Mr. ESC de geheimen van de mysterieuze werelden moet ontrafelen. Daarnaast is er een uitgebreide multiplayer-coöp-modus toegevoegd, waarin spelers samen moeten werken om de obstakels te overwinnen.

Heb jij Exit 8 gespeeld? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.