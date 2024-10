Releasedatum psychologische horror While We Wait Here bekend gemaakt

While We Wait Here heeft een releasedatum gekregen. Deze kitchen management game werd vorig jaar al aangekondigd voor de Nintendo Switch, maar het bleef lange tijd onduidelijk wanneer de game precies zou verschijnen. Daar is nu verandering in gekomen. De game staat namelijk gepland voor release op 23 oktober. Dit is o.a. bekend gemaakt door middel van een nieuwe trailer, welke je hieronder kunt bekijken.

While We Wait Here is een verhaal gedreven management game, met vele dialoog keuzes en meerdere eindes. Je volgt het verhaal van Cliff en Nora, twee eigenaren van een diner aan een verlaten snelweg langs een bergketen. Hun leven is redelijk simpel: neem orders aan van je klanten en serveer goed eten en drinken. Dit leven wordt echter ruw verstoord wanneer er een catastrofe wordt aangekondigd die waarschijnlijk het eind van de wereld betekend. Terwijl je zelf worstelt met wat dit voor jou betekent zie je hoe je klanten hier verschillend op reageren: sommige negeren het omdat ze te druk bezig zijn met hun eigen problemen, andere denken dat het wel meevalt en weer andere weigeren het simpelweg te geloven. Weer andere denken dat het een straf is voor wat ze in dit leven gedaan hebben. Terwijl je wacht op wat er komen gaat heb je de kans om verhalen van je klanten aan te horen en ze eten te blijven serveren. Maar wat ga je uiteindelijk doen? Weet je jezelf en anderen ervan te overtuigen om een schuilplaats te zoeken? Of wachten jullie het einde van de wereld in de diner af, te-midden nieuwe vriendschappen en diepe menselijke gevoelens?