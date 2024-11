Platypus Reclayed aangekondigd voor de Switch

Remake alert! Platypus Reclayed komt in 2025 naar de Nintendo Switch. De game is een remake van Platypus, een indie shoot-‘em-up uit 2002. Claymatic Games heeft dit project onder zijn hoede genomen, en ook Anthony Flack – het creatieve brein achter het origineel – werkt eraan mee. Klinkt alsof we erop kunnen vertrouwen dat dat gevoel van de 2002-versie behouden blijft.

Hieronder kun je alvast de aankondigingstrailer bekijken:

Na het zien van de trailer is het wel duidelijk waarom de remake Platypus Reclayed heet. De klei-achtige artstyle springt meteen in het oog! Dat had het origineel natuurlijk ook wel, maar de graphics hebben in 23 jaar natuurlijk een aardige sprong gemaakt. Bovendien beloven de ontwikkelaars meer dan een gewone remaster. Platypus is vanaf de grond opnieuw opgebouwd en biedt dus meer dan mooi opgepoetste graphics. Ook de gameplay heeft een update gehad, helemaal klaar voor het gamen anno nu. Ook kunnen spelers nieuwe wapens, schepen en andere features verwachten.

De F-27 Platypus is de naam van jouw luchtschip. Het luchtschip dat jij gebruikt om Mungola te redden uit de klauwen van het hebzuchtige Collosatropolis. Jij bent hun laatste hoop! Platypus Replayed schittert in zijn eenvoud. Het spel biedt bovendien multiplayer voor twee spelers en is daarmee een leuke, gezinsvriendelijke game voor jong en oud. Hoewel het een indiegame van alweer 23 jaar geleden is, is de titel altijd geliefd geweest in de gaming community. Met de komst van de remake kunnen fans van het eerste uur hun hart ophalen en kunnen ook nieuwe gamers kennismaken met Platypus.

Ben jij een van die Platypus-liefhebbers die een gat in de lucht springen na deze aankondiging? Laat het ons weten!