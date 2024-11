Organisatie Heroes Dutch Comic Con Easyfairs neemt GameForce over

Eayfairs de organisatie van Heroes Dutch Comic-Con heeft vandaag in een persbericht aangekondigd dat ze het game-evenement GameForce overnemen.Met deze overname versterkt Easyfairs haar positie als marktleider van popcultuur evenementen in de Benelux. Deze overname zorgt ervoor dat GameForce als onderdeel wordt toegevoegd aan toekomstige edities van Heroes Dutch Comic Con. Dit zullen we voor het eerst merken tijdens de winter editie van Heroes Dutch Comic Con 2025.

Easyfairs organiseert al jaren popcultuur evenementen in de Benelux. Naast Heroes Dutch Comic Con organiseren zij ook Heroes Made in Asia en FACTS. Met de toevoeging van GameForce versterkt Heroes Dutch Comic Con haar aanbod in de gamingsector van de beurs. Heroes Dutch Comic Con organisator Boet Havenaar had het volgende te zeggen over de overname van GameForce: “Gaming is al jaren een groeiend onderdeel op Heroes Dutch Comic Con. Dankzij deze overname zijn we in staat om gaming nog kwalitatiever en grootser aan te bieden aan onze tienduizenden bezoekers. Er ligt een mooie en spannende toekomst in het verschiet, zowel voor het merk GameForce als voor onze Heroes evenementen”.

Het lijkt er dus op dat game-liefhebbers dankzij deze overname nog meer aan hun trekken gaan komen op aankomende edities van Heroes Dutch Comic Con

Wat denk jij van de overname van GameForce door Heroes Dutch Comic Con? Is dit voor jou een extra reden om de beurs weer te gaan bezoeken? Laat het weten in de reacties!