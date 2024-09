Play it together: een nieuwe trailer voor Yakuza Kiwami

Het was een van de hoogtepunten van de Nintendo Direct afgelopen augustus: Yakuza Kiwami komt naar de de Nintendo Switch. En snel ook, want over iets meer dan een maand is het al zo ver. Uiteraard ging de aankondiging vergezeld van een trailer, die je hier kunt bekijken. In aanloop naar de release is er nu een gloednieuwe trailer uitgebracht, die ons een uitgebreider kijkje naar de game geeft: Play it together.

Ondanks de naam suggereert deze trailer geen co-opmodus of iets dergelijks, maar wordt er simpelweg benadrukt dat het een leuke game is om samen te spelen. We zien beelden die het tipje van de sluier oplichten over Kiryu’s verhaal, en natuurlijk staat de ook de combat centraal.

Hoewel Yakuza Kiwami de eerste game is die naar een Nintendo-console komt, bestaat de Yakuza-reeks inmiddels uit een behoorlijke collectie games. Kiwami is de remake van het eerste deel, dat oorspronkelijk voor de PlayStation 2 uitkwam en dus al best een tijdje meegaat. Inmiddels zijn er zes mainline games en een prequel genaamd Yakuza 0. Tussendoor kwamen Judgment en Lost Judgment nog uit. Nu zijn ze de Like A Dragon-laan ingeslagen, met Like A Dragon: Infinite Wealth als de meest recente release. Gaan we al deze titels ook zien verschijnen op de huidige (of misschien wel de volgende) Nintendo-console? Er is in ieder geval ook een remake van deel 2, Yakuza Kiwami 2. Wie weet vindt die ook zijn weg wel naar Nintendo.

Heb je Yakuza nooit eerder gespeeld en ga je met Yakuza Kiwami jouw eerste stappen in deze gamereeks zetten? Of ben je misschien al een doorgewinterde fan? Hoop je op meer Yakuza-releases voor Nintendo? Laat je horen in de comments!