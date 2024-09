Magical Bakery onderweg naar de Nintendo Switch

Kook en managment game Magical Bakery komt naar de Nintendo Switch. De game was al eerder aangekondigd, maar nu is het ook duidelijk dat er een Switch-versie in de maak is. Dat hebben uitgever SOEDESCO en ontwikkelaar Superlumen aangekondigd door middel van een trailer. De game staat momenteel gepland voor 7 november. Desbetreffende trailer kun je hieronder bekijken.

Magical Bakery is een single player game waarin de spelers een magische bakkerij beheren. Je verkoopt dus gebakjes en andere lekkernijen met een twist… misschien zit er een vleugje magie in! Jij speelt een jonge magische bakker aan die studeert aan de “Academy of Magical Bakers” en het is tijd om je magische vaardigheden in het wild te testen. Maak de lekkerste gebakjes en besprenkel ze met een beetje magie om de problemen van je klanten op te lossen, hun harten te verwarmen of gewoon om hun dag wat leuker te maken. Speel ingrediënten vrij, verbeter je bakkerij, haal examens en zorg ervoor dat je bakkerij er precies zo uit ziet als jij wil. Weet jij titel van Magische Bakker binnen te slepen?