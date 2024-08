Yakuza Kiwami komt op 24 oktober naar de Switch

De Nintendo Direct Partner Showcase vond vanmiddag plaats. Tijdens de Direct zijn er weer talloze top titels aangekondigd die dit najaar uitkomen, maar misschien wel de grootste hit werd traditiegetrouw voor het laatst bewaard. Richting het eind van de Direct kondigden ze namelijk aan dat Yakuza Kiwami op 24 oktober naar de Switch komt! Yakuza Kiwami is een remake van de allereerste Yakuza game die oorspronkelijk verscheen voor de PlayStation 2. Was je altijd al eens van plan zijn om in deze bijzondere franchise te duiken dan heb je daar met deze port de ideale gelegenheid voor op de Switch. Bekijk de trailer van de game hieronder:

Yakuza Kiwami gaat over Kazuma Kiryu die uit zijn clan is gezet nadat hij is beschuldigd voor de moord op zijn baas.Nadat hij een decennium in de gevangenis heeft gezeten gaat Kiryu opzoek naar zijn oude vrienden die vermist zijn geraakt. De remake voegt allerlei nieuwe elementen aan het origineel toe en de gameplay is aangepast om meer te lijken op de prequel Yakuza Zero. Hierdoor heeft de game een meer diepgaand combatsysteem.