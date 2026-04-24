Horticular brengt tuinieren naar Nintendo Switch 

Het voorjaar is begonnen, dus we kunnen weer tuinieren! Wie geen zin heeft on z’n handen vuil te maken, kan ook lekker binnen blijven. Volgende week komt Horticular namelijk uit voor Nintendo Switch. Vanaf 30 april hoef jij de deur niet meer uit om een mooie tuin aan te leggen.

Horticular draait helemaal om het aanleggen en onderhouden van van allerlei tuinen in een magische wereld. Een prachtige tuin wordt achtergelaten, waarna het jij het stokje overneemt. Je wordt opgeroepen door een stel kabouters. Ze willen graag dat hun tuin nieuw leven wordt ingeblazen. Haast is er echter niet bij, want alles gaat op jouw eigen tempo. Naarmate je tuin groeit, zul je ook de lokale fauna aantrekken. Die hebben weer elk hun eigen ecosysteem nodig. Ook krijg je gedurende je avontuur brieven van penvrienden die je quests geven. Gebruik magie om je tuin te laten opbloeien en houd daarnaast rekening met het weer en een dag-nachtcyclus. Je hebt alle vrijheid. Het leven gaat helaas niet alleen maar over rozen, want je moet ook ervoor zorgen dat de boel niet verwelkt en krijgt te maken met corrupte agenten die door je vijand naar je paradijsje worden gestuurd. Laat je niet om de tuin leiden!

Benieuwd geworden? De onderstaande trailer laat alvast ruim 2 minuten aan gameplay zien. Ga jij deze halen?