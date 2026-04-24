Verrassing: Super Mario Galaxy 1 & 2 soundtrack staat op Spotify

Nintendo is weer helemaal in de galactische sferen. Met de The Super Mario Galaxy Movie die begin deze maand verscheen promoten ze de geliefde games Super Mario Galaxy en Super Mario Galaxy 2 weer volop. Eén van die manieren is dat de soundtrack van beide games nu te beluisteren is via Spotify. Dat is opvallend, want tot nu toe had Nintendo geen aanwezigheid op Spotify. Soundtracks werden namelijk alleen gedeeld via CD’s of via hun eigen Nintendo Music.

Eerder verschenen wel al illegale uploads van Nintendo soundtracks op het platform maar dit is een officiële release. Niet alleen zijn beide albums gedeeld, ze hebben speciale art gekregen zoals het 40ste verjaardag embleem én via de mobiele applicatie kun je een Luma zien. De progressiebalk van een nummer bevat namelijk een Luma. Op de achtergrond kun je ook genieten van een klein gameplayfilmpje bij sommige nummers.