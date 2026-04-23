Kleurrijke beat ‘em up Underling Uprising aangekondigd voor de Switch

Abylight Studios en Dummy Dojo hebben aangekondigd dat hun nieuwe beat ‘em up Underling Uprising ook naar de Nintendo Switch komt. De game, welke vier speler co-op en verschillende versus modussen bevat, is geïnspireerd op de kleurrijke zaterdagmorgen cartoons van de jaren ’90. De geplande release is daarnaast nog maar een aantal weken van ons verwijderd: vanaf 14 mei moet de game beschikbaar worden. Om dit nieuws te vieren is er daarnaast een nieuwe trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Underling Uprising is een kleurrijke beat ‘em up waarbij je speelt als ’the Underlings’, gemodificeerde menselijke experimenten die zo allemaal hun eigen krachten hebben. Toch hebben ze allemaal hetzelfde doel: om de gekke wetenschapper te stoppen die ze gemaakt heeft. Om dat te doen zullen ze verschillende levels moeten doorvechten, waarbij je vuisten wellicht niet genoeg zijn! Gelukkig zijn er genoeg voorwerpen in de buurt die je een voordeel geven, van spacepods tot mech-suits en meer! Leer en verzin combo’s, optimaliseer je aanvallen en gebruik prachtig uitziende ‘Supers’ wanneer je helemaal opgeladen bent om in één keer het scherm schoon te vegen. Je hoeft dit gevecht daarnaast niet aleen aan te gaan: tot op vier spelers kunnen in co-op samenspelen.