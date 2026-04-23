The Player Who Can’t Level Up verschijnt in 2027 voor Nintendo Switch 2

Smilegate en Tripearl Games hebben samen hun nieuwe project The Player Who Can’t Level Up aangekondigd. De versie voor Nintendo Switch 2 wordt in 2027 verwacht.

Levellen om sterker te worden is een veel games een kernprincipe, maar The Player Who Can’t Level Up zet dat idee op zijn kop. Zoals de naam suggereert, blijft de speler voor altijd op Level 1. In plaats van zelf te levellen, upgrade je je wapens. Het progressiesysteem is permanent, dus je een indrukwekkend arsenaal voor jezelf maken. De game brengt een online boek/webtoon tot leven in de vorm van een action roguelite. In plaats van dat alles na een run reset, blijven je wapens dus op hetzelfde niveau. Elke run speel je bovendien nieuwe voordelen en upgrades vrij die je later kunt inzetten. Uiteraard is elke run anders, waardoor je strategie ook elke keer anders moet zijn. Je doel is de top van een toren bereiken die elke keer weer anders in elkaar zit.

In The Player Who Can’t Level Up volgen we Kim Kigyu in een verhaal dat is gebaseerd op de bestaande content, maar toch nieuw is. Hiervoor is samengewerkt met de originele auteurs en tekenaars. Geschikt voor zowel nieuwkomers als fans dus! Op de game moeten we nog even wachten, maar wie nieuwsgierig is, kan hier het online verhaal lezen.