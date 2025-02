Pokémon Company CEO denkt dat Pokémon de 100ste verjaardag kan behalen

Gisteren was het natuurlijk Pokémon Day. Een dag die onder andere gevierd werd met een Pokémon Direct waarin diverse aankondigingen werden gedaan. Naar aanleiding van Pokémon Day heeft de BBC Pokémon directeur Tsunekazu Ishihara geïnterviewd om te praten over de toekomst van de franchise. Volgens Ishihara heeft Pokémon de potentie om zijn 100ste verjaardag te behalen, zolang het bedrijf zich blijft focussen op hun missie. Hij had om precies te zijn het volgende te zeggen: “Als we ons bezig blijven houden met het focussen op onze missie dan kan Pokémon nog tot z’n 50ste of 100ste verjaardag. Maar als we zelfgenoegzaam worden en met de stroom meegaan, gaat het met Pokémon bergafwaarts”.

Dat is een grote uitspraak, maar als we de populariteit van Pokémon zien dan is het misschien wel aannemelijk. Pokémon is ook 29 jaar later nog steeds razend populair. Dit zien wij bij Daily Nintendo ook. Op dagen dat er veel Pokémon nieuws is schieten de bezoekersaantallen door het dak. Toch zien we vanuit de community hier en daar wel wat verzet tegen de franchise. Er zijn mensen die de games al zelfingenomen noemen. Zo werden Scarlet & Violet door sommige journalisten fel bekritiseerd op zijn “lelijke graphics en slechte performance”. Toch heeft deze onvrede nog geen effect op de verkoopcijfers van de games. Scarlet & Violet hadden op release zelfs sales records verbroken.

Hoe is de Pokémon Company van plan deze missie te volbrengen? Ishihara antwoordde hierop met: “de echte wereld met virtuele werelden verbinden”. Een erg brede uitspraak, waar hij verder geen concrete voorbeelden van gaf. De uitspraak doet ondergetekende in ieder geval erg denken aan Pokémon GO. Maar of dit de kant is die ze volledig met de franchise op willen is niet duidelijk.

Waar het Pokémon-schip uiteindelijk ook strandt, de koers ziet er op commercieel vlak in ieder geval erg rooskleurig uit. Ben jij ook nog steeds een groot Pokémon-fan en kun jij ook niet wachten op Pokémon Legends: Z-A. Of ben jij van mening dat de franchise toch wel wat vernieuwing kan gebruiken? Laat het vooral weten in de reacties!