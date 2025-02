Ogu and the Secret Forest komt naar Nintendo Switch

Volgens recente winkelvermeldingen verschijnt Ogu and the Secret Forest op 29 april 2025 voor de Nintendo Switch. De game krijgt zowel een digitale als fysieke release in Japan.

Ogu and the Secret Forest is een 2D-avonturenspel met handgetekende personages en puzzels. Spelers verkennen een betoverende wereld, lossen raadsels op en vechten tegen mysterieuze wezens om de geheimen van hun omgeving te ontrafelen. De game werd eerder positief ontvangen op pc en mobiel. Het spel biedt verschillende gebieden met unieke sferen en verhalen. Je kunt klassieke en originele puzzels oplossen, vijanden verslaan en verzamelobjecten vinden, zoals hoeden en maskers met speciale vaardigheden. Onderweg ontmoet je vriendelijke personages die je helpen tijdens je reis. De kleurrijke stijl en sfeervolle muziek zorgen voor een magische spelervaring.

Ben jij klaar om op avontuur te gaan met Ogu? Laat het weten in de reacties en bekijk hieronder de trailer.