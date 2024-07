Pokémon Company evenaart Nintendo financieel

Op gaminggebied kan je niet om Nintendo heen. En als je het over een sterke franchise hebt, is Pokémon een schoolvoorbeeld. Maar had je ook verwacht dat deze grootheden qua inkomsten zo dicht bij elkaar zouden liggen? X-gebruiker Stealth40k wijst op een recent verschenen rapport waaruit blijkt dat The Pokémon International Company maar liefst $ 10.8 miljard heeft binnengehaald met de verkoop van gelicenseerde producten. En dat terwijl er niet eens een (geheel) nieuwe game is uitgekomen dat jaar! Het afgelopen fiscale jaar van Nintendo weet deze opbrengsten maar net voor te blijven met een resultaat van $ 11 miljard. Zelfs met toppers als Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder en Pikmin 4 was het dus moeilijk opboksen tegen de Pokémonfranchise. Indrukwekkend voor iets dat 27 jaar geleden begon als twee Gameboy-spelletjes met in totaal 151 fantasiewezentjes!

Het is interessant om te zien hoe groot een franchise als Pokémon is, zelfs wanneer je deze vergelijkt met een bedrijf als Nintendo. Maar laten we niet vergeten dat dit voor beide bedrijven mooie resultaten zijn: we mogen er dus nog veel van verwachten de komende jaren. Had jij deze resultaten verwacht? Of interpreteer je deze resultaten op een andere manier? Laat het ons weten in de comments!