Pokémon Go onthult eerste gedeelte van Halloween event

Het is oktober en dus is het tijd voor spooky season in vele games. Pokémon Go is één zo’n game en brengt traditiegetrouw weer flink wat festiviteiten naar het spel. Het totale evenement is opgesplitst in twee delen met de eerste die op 21 oktober om 10:00 begint. Dit gedeelte zal voor iets minder dan een week actief zijn en stopt op 27 oktober om 10:00. Het belangrijkste dit evenement is de toevoeging van een shiny Sinistea en de toevoeging van Poltchageist en Sinistcha aan het spel.

Daarnaast zijn er natuurlijk flink wat gethematiseerde Pokémon beschikbaar. Dit zowel in het wild als in raids. Denk aan Galarian Yamask, Hisuian Zorua, Greavard en meer. Ook uit research tasks zijn er speciale Pokémon te vangen, als je geluk hebt is er zelfs een mogelijkheid voor Spiritomb (zelfs Shiny).

Tot slot kun je nog nieuwe stickers en cosmetische items kopen en is er een speciale Go Pass. Van dit laatste krijgt iedereen een gratis versie, maar er is ook een betaalde variant. Naast verschillende rewards heb je ook mijlpalen die je de volgende bonussen geeft:

Tier 1

2× Catch Candy

GO Pass Deluxe: 3× Catch Candy

Tier 2

Hogere kans voor Trainers met level 31 of hoger om Candy XL te krijgen wanneer je Pokémon vangt metNice, Great, en Excellent worpen

Tier 3