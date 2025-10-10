Pokémon Go voegt nieuwe manier van samenspelen toe

Vanaf 13 oktober om 03:00 lokale tijd komt er een gloednieuwe feature naar Pokémon Go. Weekly Challenges laat je met drie andere spelers van over de hele wereld samenwerken voor het verslaan van uitdagingen om zo beloningen te verdienen en meteen je friendschap niveau te verhogen in het spel.

Hier zitten natuurlijk wel wat limieten aan. Zo kun je maar één groep per week joinen en kun je maar één challenge per week voltooien. De challenges duren iedere keer een week en gaan op maandagen om 02:00 live waarna je exact een week krijgt om ze te voltooien. Wanneer je een groep aanmaakt kun je vrienden toevoegen of één van de andere spelers iemand laten uitnodigen tot de groep vol is met vier personen. Wanneer je een invite krijgt heb je 24 uur om te accepteren.

De rewards voor de uitdagingen zijn niet mis. Zo krijg je extra progressie voor vriendschappen, 20.000 XP en 6.000 Stardust. Zelfs als je het niet voltooid krijg je nog Stardust. Het voorbeeld van een missie die wordt gegeven is het spinnen van 250 PokéStops of Gyms.

Het is een makkelijke manier om nieuwe vrienden te maken in het spel, aangezien je anderen in de groep waar je geen vrienden mee bent kunt uitnodigen en er later in het jaar een optie komt om willekeurige mensen te joinen via een matchmaking functie..