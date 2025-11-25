Pokémon Go kondigt gloednieuw seizoen Precious Paths aan.

Vanaf 2 december 10:00 lokale tijd is het weer raak voor Pokémon Go. Er gaat dan een gloednieuw seizoen van start die tot en met 3 maart 10:00 lokale tijd zal duren. Dit nieuwe seizoen brengt zoals gewoonlijk weer flink wat nieuwe Pokémon naar het spel toe. Een aantal zijn er al onthuld. Zo verschijnen Nacli, Naclstack, Grapploct, Clobbopus, Rolycoly, Carkol en Gigantamax Meowth in de video. Mogelijk zullen er nog meer nieuwe Pokémon opduiken en natuurlijk de laatste evoluties van Nacli en Rolycoly.

Ook komen er weer verschillende Pokémon met outfits aan. Zoals een Sudowoodo als kerstboom, een Charjabug als pakje, Pichu en Pikachu met een kerstmuts en Pikachu met een hoedje van het hoofdpersonage uit X & Y maakten in elk geval hun opwachtingen in de video.

Verder heeft Niantic nog onthuld dat er een nieuwe Special Research te claimen is, mits je tijdens het seizoen minimaal één keer inlogt en is er een kans om een nieuwe Master Ball te krijgen door middel van een nieuwe betaalde Masterwork Research. Verwacht bovendien nieuwe Pokémon in de Research Breakthrough en uit eieren.