Update 1.1.0 van STORY OF SEASONS: Grand Bazaar voegt Happy Bingo-modus toe

Sinds eind augustus is STORY OF SEASONS: Grand Bazaar te spelen op onder andere de Nintendo Switch en Switch 2. In de tussentijd zijn er voornamelijk een paar bugs opgelost, maar is er niks groots veranderd. Daar zal update 1.1.0 van het spel verandering in brengen, want die voegt namelijk een compleet nieuwe modus toe! Het gaat om de Happy Bingo-modus die beschikbaar wordt gesteld zodra je City Bazaar Rank hebt behaald. Daarna krijg je een cutscene met de Nature Sprites te zien die Happy Bingo zullen introduceren.

Zoals dat altijd bij bingo het geval is zullen er verschillende vakjes aangekruist moeten worden. Dit doe je door verschillende activiteiten te voltooien: bijvoorbeeld vissen of het aaien van dieren. Als je alle vakjes in een verticale, horizontale of diagonale lijn aangekruist hebt, dan heb je bingo! Mocht dat het geval zijn, dan ontvang je een prijsje. Bovendien is er zelfs een luxe bingokaart waardoor je unieke outfits en gliders kunt ontgrendelen.

In het buitenland is de update al te downloaden, maar bij ons op het moment van schrijven nog niet. We verwachten echter dat de gloednieuwe update met deze modus in ons land niet lang op zich zal laten wachten. Ben je benieuwd hoe STORY OF SEASONS: Grand Bazaar ons is bevallen? Lees hier dan onze review terug om een goede indruk te krijgen naar de game.