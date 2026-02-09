Pokémon lanceert 30ste verjaardag met jaarlange “Wat is jouw favoriet”-campagne

Afgelopen nacht bij de Super Bowl heeft Pokémon een kleine video gedeeld. In deze video hebben verschillende bekende personen als Lady Gaga, Charles Leclerc en Jisoo hun favoriete Pokémon gedeeld. Deze reclamespot is het startsein van een campagne die het hele jaar moet duren ter ere van de 30ste verjaardag van de franchise. Dit vlak voor de officiële verjaardag komende Pokémon Day op 27 februari.

De campagne begint in Pokémon Go waar je door middel van een speciale foto feature een foto kunt maken samen met je favoriete Pokémon. Opvallend hieraan is dat het ondersteuning heeft voor verschillende Pokémon die nog niet in Pokémon Go zitten. Zo kun je een foto maken met bijvoorbeeld Arceus. Deze foto’s kun je verder ook delen via de deelfuncties en door middel van #Pokemon30 zien wat de favoriete Pokémon van andere trainers zijn.

Wereldwijde Day Out- en Night Out-evenementen