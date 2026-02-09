Pokémon lanceert 30ste verjaardag met jaarlange “Wat is jouw favoriet”-campagne

Afgelopen nacht bij de Super Bowl heeft Pokémon een kleine video gedeeld. In deze video hebben verschillende bekende personen als Lady Gaga, Charles Leclerc en Jisoo hun favoriete Pokémon gedeeld. Deze reclamespot is het startsein van een campagne die het hele jaar moet duren ter ere van de 30ste verjaardag van de franchise. Dit vlak voor de officiële verjaardag komende Pokémon Day op 27 februari.
De campagne begint in Pokémon Go waar je door middel van een speciale foto feature een foto kunt maken samen met je favoriete Pokémon. Opvallend hieraan is dat het ondersteuning heeft voor verschillende Pokémon die nog niet in Pokémon Go zitten. Zo kun je een foto maken met bijvoorbeeld Arceus. Deze foto’s kun je verder ook delen via de deelfuncties en door middel van #Pokemon30 zien wat de favoriete Pokémon van andere trainers zijn.
Wereldwijde Day Out- en Night Out-evenementen
Als onderdeel van de campagne ‘Wat is jouw favoriet?’ zullen gedurende het jaar over de hele wereld verschillende evenementen gehouden worden. Dit om de community in het echt samen te laten komen. Zo zullen er evenementen overdag, maar ook in de avond komen. Dit gebeurd als onderdeel van Day Out’- en ‘Night Out’-ervaringen. Deze zijn speciaal ontwikkeld om fans van alle leeftijden de kans te geven om op een interactieve manier in contact te komen met andere trainers.
De Day Out-evenementen staan in het teken van activiteiten en programma’s voor het hele gezin. De Night Out-evenementen hebben juist leuke verrassingen in petto voor trouwe fans die zijn opgegroeid met Pokémon. Wat dit precies gaat inhouden is nog onbekend, maar dat moet later bekend gemaakt worden.
Ga voor meer informatie over de ‘Wat is jouw favoriet?’ campagne naar Pokemon.com/30.
