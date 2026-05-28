ANA onthult twee van hun nieuwe Pikachu Jets

De Japanse maatschappij ANA (All Nippon Airways) heeft twee van hun aankomende vliegtuigen onthuld. Eerder werd er al bekend dat ter ere van de 30ste verjaardag van de franchise er drie nieuwe vliegtuigen met een Pokémon-thema, zogenaamde Pikachu Jets, zouden verschijnen. Oorspronkelijk was alleen bekend dat er Red, Green en Blue thema’s zouden zijn. Nu zijn dan de designs van Red en Green onthuld. Alle specifieke details kun je hier vinden.

De Red Version bevat in het design niet alleen Pikachu en Pokémon Red Pokémon, nee het bevat alle Fire Starter Pokémon tot en met de aankomende Pombon. De Boeing 787-8 zal op binnenlandse vluchten vliegen en als je geluk hebt zal die dus op jouw vlucht vanaf eind juli met dit vliegtuig zijn.

Binnenin het vliegtuig zijn er ook speciale designs. Zo heeft de cover van de hoofdsteun een speciaal design, is er speciale muziek en zijn er speciale bekertjes en servetten. Ook krijgen passagiers een speciale sticker wanneer ze aan boord komen.

De Green Version bevat zoals je kunt verwachten nu naast Pikachu alle Grass Starter Pokémon inclusief de aankomende Browt. Dit vliegtuig is een Boeing 787-9 en zal op buitenlandse vluchten vliegen. Wanneer exact is nog niet bekend. Wel weten we dat het vliegtuig exact hetzelfde gaat bieden als de Red Version qua design en beleving, maar dan in het groen.

Naast de gratis onderdelen zullen er ook nieuwe producten verschijnen die te koop gaan zijn. Hier is helaas nog niets over bekend, hetzelfde geldt voor de details over het Blue Version vliegtuig die ook nog moet verschijnen.

De vliegtuigen zijn een onderdeel van het langlopende Pokémon Jet -project. Bij dit project zijn verschillende maatschappijen aangesloten met ieder hun eigen designs. ANA heeft bijvoorbeeld op dit moment ook hun Pikachu en Eevee Jets. Deze laatstgenoemde had ik toevallig als mijn vliegtuig toen ik vorig jaar terugkwam uit Japan (te zien in de uitgelichte afbeelding). Verder heeft ANA in al hun vliegtuigen een veiligheidsfilmpje en een afscheidsfilmpje met Pokémon er in verwerkt. Deze zijn ook online te bekijken via de links.