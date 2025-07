Pokémon-pretpark Poképark Kanto wordt onderdeel van Yomiuriland

Ja, je leest het toch echt goed: Pokémon krijgt in de lente van 2026 een eigen gebied in een al bestaand pretpark! Het Pokémon-gedeelte wordt maar liefst 26,000 vierkante meter groot en is te vinden in wordt onderdeel van Yomiuriland, een attractiepark in Tokio. In Poképark Kanto is zowel een dorp, Sedge Town, als een bos, Pokémon Forest, te vinden. In heel het park zijn maar liefst meer dan 600 Pokémon te spotten. Of je ze nou allemaal kunt zien of niet, als trainer krijg je hoe dan ook een onvergetelijke ervaring!

Echter hoef je niet alleen maar Pokémon te bewonderen. In Sedge Town kun je immers met andere trainers samenkomen en met hun onder andere naar een Pokémon Center, Poké Mart en Sedge Gym gaan. We begrijpen natuurlijk dat Japan nogal ver weg is. Mocht je er als fan toch écht heen willen gaan, dan is het goed om te weten dat de tickets eind 2025 al verkocht worden.