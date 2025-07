Eerste Pokémon TCG: Mega Evolution kaarten zijn onthuld

Vorige week werd Pokémon TCG: Mega Evolution officieel onthuld voor een release in september. Op dat moment waren er nog geen kaarten van getoond. We wisten wel dat er een Mega Gardevoir ex en Mega Lucario ex in de set zouden zitten, maar dat was het, tot vandaag. Een korte trailer tijdens de Pokémon Presents laat de eerste kaarten van de nieuwe set zien.

In totaal zijn er zes kaarten getoond. Zo hebben alle Pokémon van de boosterart een Mega ex kaart die getoond is. De twee overige kaarten zijn full art kaarten van Bulbasaur en Ivysaur. Opvallen is dat deze op elkaar aansluiten, maar ook op die van Mega Venusaur.