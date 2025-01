Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition trailer toont Mira en teaset de nieuwe content

Op 20 maart zal Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition op de Switch verschijnen. Hiermee zijn alle Xenoblade Chronicles games beschikbaar op het apparaat. Echter, deze game heeft niets te maken met de genummerde delen. Mocht je die dus nog niet gespeeld hebben (zijn zeker aanraders), dan is ook deze game goed te spelen.

Nintendo heeft vandaag een nieuwe trailer onthuld waarin voor nieuwkomers het verhaal geïntroduceerd wordt en verschillende plekken van de prachtige planeet Mira getoond worden. Zo komen verschillende biomen voorbij die ieder er prachtig uitzien met het nieuwe laagje verf wat mogelijk is door de sterkere Switch.

De game brengt naast betere graphics ook nieuwe personages, een nieuwe Skell (je exoskelet) en een nieuw verhaalgedeelte met zich mee. Dat laatste laat je ook in elk geval één nieuwe locatie bezoeken. Hiervan wordt al een klein voorproefje gegeven aan het einde van de trailer.

Vroegkoop bonussen

Daarnaast heeft Nintendo onthuld dat spelers die de game voor 6 april aanschaffen in de eShop of de code inwisselen die bij fysieke versies zit verschillende bonussen krijgen. Hiervoor moet je wel spelen tot en met hoofdstuk 3 en toegang krijgen tot het Customization Center. Wanneer je dan online bent krijg je de volgende items. Deze items geven je een bonus, maar zijn ook allemaal verkrijgbaar in het spel zelf.