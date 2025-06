Poppy Playtime: Chapter 4 is onderweg naar de Switch

Het vierde deel van Poppy Playtime is onderweg naar de Switch. Dat heeft Mob Entertainment bevestigd. Voor diegene die het niet weten: Poppy Playtime is een atmosferische survival horror serie, welke uitgegeven wordt in hoofdstukken. De afgelopen drie zijn inmiddels op de Switch verschenen en het laatste deel, welke begin dit jaar naar Steam kwam, hoort daar binnenkort ook bij. De game staat momenteel namelijk gepland voor release op 25 juni. Hieronder kun je alvast de trailer bekijken.

Poppy Playtime Chapter 4 zegt het ‘donkerste hoofdstuk tot nu toe’ te zijn van deze toch al angstaanjagende serie. Wat ooit begon als een verkenning van een verlaten fabriek heeft je nu tot de diepste krochten van de fabriek gebracht, plekken waar nog nooit iemand geweest is. Hier ontdek je gruwelijke geheimen en kom je in contact met creaties die nooit hadden mogen zijn. Weet jij slimmer te zijn dan de dingen die zich in de schaduw bevinden? Weet je lang genoeg te overleven om de geheimen achter deze wrede experimenten te ontrafelen? Weet jij eindelijk Playtime Co. te ontsnappen? Of is het al te laat?