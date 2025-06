Nieuwe gameplaytrailer Towa and the Guardians of the Sacred Tree

Eerder dit jaar is Towa and the Guardians of the Sacred Tree aangekondigd. In deze roguelite adventure titel neem jij de rol aan van Towa, waarin je de taak krijgt de banden van de guardians of the sacred tree te versterken, om samen de bedreiging van Magatsu’s forces te verslaan. Bandai Namco en Brownies hebben nu een gameplay overview trailer online gezet, waarin verschillende gameplay aspecten uitgelegd worden. Deze kun je hieronder bekijken. De game staat gepland voor release op 18 september.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree speelt zich af in een magische realm, ver verwijderd van die van ons. Jij speelt Towa, een priesteres van het dorp Shinju. Zij heeft er alles voor over heeft om de krachten van de kwaadaardige Magatsu te verslaan. Dit kan ze niet alleen, maar gelukkig krijgt ze hulp van 8 mogelijke compagnons. Elke Guardian heeft zijn eigen unieke vaardigheden en zwaarden. Dit, gecombineerd met Towa’s eigen heilige zwaard (Tsurugi) en staf (Kagura) kun je een speelstijl maken die compleet uniek voor jou is.

Samen ga je op pad om de vele vijanden te verslaan die in het pad van de vrede staan. Als basis gebruiken de Guardians de Shinju Village, en deze zal gedurende de game veranderen. Ontwikkel unieke banden met de inwoners en leer meer over hoe de verhalen en gewoontes het dorp beinvloeden. Het dorp geeft je daarnaast de mogelijkheid om nieuwe zwaarden te maken, te trainen en om krachtige nieuwe graces op te roepen.