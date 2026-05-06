Dark Scrolls krijgt releasedatum

In maart werd Dark Scrolls aangekondigd – de nieuwe game van uitgever Devolver Digital en ontwikkelaar doinksoft. Doinksoft ken je mogelijk van games als Gunbrella en Gato Roboto. Lang hoeven we niet op Dark Scrolls te wachten, want de titel heeft nu ook al een releasedatum gekregen. Op 28 mei verschijnt dit pixel art avontuur voor de Nintendo Switch en pc. Bekijk de releasedatumtrailer hieronder.

Dark Scrolls is een side-scrolling actie-platformer met een fantasy-thema. Het combineert de chaos van shoot-‘em-up met de progressie van roguelite. Je kunt de game alleen spelen of in coöp, zowel lokaal als online. Kies een eigenzinnige held en benut diens unieke vaardigheden om de hordes vijanden en valstrikken te overleven. Je kan bij de release kiezen uit negen speelbare personages, van een krijger of magiër tot vreemdere helden zoals een hond, alien of rat. Scherpe reflexen en razendsnelle beslissingen zijn cruciaal. De spanning stijgt naarmate elke speelsessie nieuwe verrassingen, vertakkende paden en meedogenloze eindbazen met zich meebrengt. Houd je ogen open want het land zit vol mysteries met nieuwe paden en locaties, nieuwe helden om te redden en aan je team toe te voegen, en nog veel meer…

