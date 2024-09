Potionomics: Masterwork Edition komt 22 oktober uit

Al zijn twee jaar geleden verscheen Potionomics op de pc. Deze game zal op 22 oktober een grote update krijgen om het naar Potionomics: Masterwork Edition te brengen. Tevens is dat hét moment om een Switch-versie uit te brengen. Op 22 oktober zal namelijk de game zowel digitaal als fysiek op de Nintendo Switch uitkomen. In de Nintendo eShop zal de game €29,99 gaan kosten en de adviesprijs in de winkels zal €39,99 bedragen.

In Potionomics: Masterwork Edition volg je Sylvia die een winkel vol potions heeft. Dat klinkt leuk en aardig, maar er is ook een enorme schuld die ze zal moeten afbetalen. Om dat voor elkaar te krijgen zal ze het brouwen van potions moeten perfectioneren en daarvoor een goed deck aan kaarten moeten hebben. Ook kan je jouw winkeltje naar hartelust inrichten. Benieuwd hoe dat precies in zijn werk gaat? Kijk dan onderstaande trailer en laat ons in de reacties weten wat je ervan vindt!