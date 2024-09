8-Bit Adventures 2 heeft een releasedatum

8-Bit Adventures is al sinds januari 2023 verkrijgbaar op de pc, maar consolegamers hebben er langer op moeten wachten. Nou, bijna 2 jaar na de originele releasedatum is het bekend geworden dat het wachten er bijna opzit. Ontwikkelaar Critical Games heeft via een trailer aangekondigd dat 8-Bit Adventures 2 op 16 oktober 2024 op de Switch uit moet komen:

8-Bit Adventures 2 is een RPG die veel inspiratie haalt uit klassieke RPG’s die oorspronkelijk op de NES, SNES en Game Boy Advance uitkwamen. Critical Games noemt het een “emotioneel eerbetoon aan de gouden jaren van de JRPG”. Iets wat in de trailer duidelijk is terug te zien. Maar maak je geen zorgen als je de eerste game uit 2015 nooit hebt gespeeld. Volgens de ontwikkelaars is dit een op zichzelf staand avontuur.

In 8-Bit Adventures 2 wordt de wereld bedreigd door een gevaarlijk kind dat de wereld wil veroveren. Jij bestuurt een groep van 7 helden die het tegen het kind moet opnemen en zo de wereld moet redden. Onderweg kom je, zoals het hoort in een JRPG, vriendelijke gezichten en dodelijke vijanden tegen, zowel in de gevarieerde wereld als in de kerkers.

Ga jij deze game proberen? Heb je de eerste 8-Bit Adventures gespeeld op de pc? Vertel ons jouw ervaringen in de comments.