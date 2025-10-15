[Preview] Capy Castaway – Een cozy reis vol charme en voorspelbaarheid

De nieuwe titel van Kitten Cup Studio, uitgegeven door Big Blue Sky Games om ontdekken en de eenvoudige vreugde van samen op pad gaan. Gezellig, nietwaar?

Knus en kleurrijk

Capy Castaway was een van de games die je kon uitproberen tijdens gamescom 2025. In de game speel je als Capy, een jonge capibara, en zijn trouwe vogelvriend Corvi. Na een schipbreuk spoelen ze aan op een mysterieus eiland, waar hun reis naar huis begint. In plaats van gevechten of tijdsdruk draait Capy Castaway om verkennen, verzamelen en verbinden. Spelers kunnen vrij rondlopen, puzzels oplossen, met voorwerpen spelen en verborgen plekjes ontdekken. Van door de modder rollen tot feeënringen vinden – elk detail nodigt uit tot nieuwsgierigheid en ontspanning.

De gameplay voelt open en toegankelijk aan. Dit houdt in dat er geen verkeerde manier is om te spelen. Dit maakt Capy Castaway ideaal voor liefhebbers van rustige cozy games zoals A Short Hike, en spelers van alle leeftijden. De focus ligt op kleine interacties en het geleidelijk leren kennen van het eiland en zijn bewoners. Dat gebeurt aan de hand van verschillende opdrachten, die allemaal een ontspannen benadering kiezen. De visuele stijl versterkt dat gevoel en oogt alsof het rechtstreeks uit een kinderboek komt, met zachte kleuren, ronde vormen en een schilderachtige lichtval.

Voorlopige conclusie

Tijdens mijn speelsessie had ik echter een wat ‘seen it before, done it before’-gevoel. Hoewel ik cozy games doorgaans met plezier speel, wist de simplistische uitvoering van de opdrachten mij minder te bekoren. Misschien ben ik het genre wat ontgroeid, wordt ik te oud of hoopte ik op iets meer verrassende elementen, maar er was niet iets dat mij meteen overtuigde. In al het geweld dat gamescom met zich meebrengt, was er terugkijkend niets dat echt is blijven hangen. En dat lijkt mij geen goed teken.

Capy Castaway staat gepland voor een release in 2025 op Steam, maar een versie voor Nintendo Switch wordt door de ontwikkelaar momenteel overwogen. Zodra meer informatie bekend is, lees je dat bij Daily Nintendo!