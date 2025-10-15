Banjo-Kazooie regisseur neemt met een gedicht afscheid van Rare

Wie tijdens het N64-tijdperk met veel plezier Banjo-Kazooie gespeeld heeft zegt de naam Gregg Mayles wellicht iets. Hij is namelijk de regisseur van de geliefde Banjo-franchise. Ook werkte hij bij Rare aan andere populaire titels zoals Donkey Kong Country. Maar nu, na 36 jaar, neemt hij afscheid van Rare, de Britse gamestudio. Dat doet hij in stijl, met een gedicht op X:

Today was my last day at @RareLtd. Thanks to everyone who played and enjoyed any of the games I helped create while I was there. Also thanks to all the people that worked on the games alongside me. It seemed fitting that I should say farewell with one final rhyme! pic.twitter.com/X54u8Bc2oI — Gregg Mayles (@Ghoulyboy) October 14, 2025

Aan Time Extension vertelt Mayles deze stap te zetten nadat in juli de Xbox-exclusive game Everwild werd geannuleerd. Begin dit jaar liet Grant Kirkhope, componist voor de oorspronkelijke Banjo-games, al weten geen hoop te hebben voor een nieuwe Banjo-Kazooie game. Met het vertrek van Mayles lijkt die hoop helemaal vervlogen te zijn, nu bijna alle medewerkers uit de gouden tijd van Rare wegzijn bij de studio.

Steve Mayles, de broer van Gregg, verliet Rare in 2014 om samen met mede-Rare alumni Chris Sutherland en Gavin Price een nieuwe studio op te richten: Playtonic, de maker van Yooka-Laylee. Door velen werd deze game gezien als de spirituele opvolger van Banjo-Kazooie. Fans van 3D-platformers zullen het dan ook met deze titel moeten doen of met de recent voor de Switch 2 verschenen heruitgave Yooka-Replaylee. Wie trouwens nieuwsgierig is naar onze ervaringen met deze laatstgenoemde heruitgave moet nog even geduld hebben. Later vanavond komt onze review van Yooka-Replaylee online!