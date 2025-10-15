Rise Eterna 2 krijgt launchtrailer

Rise Eterna 2 is inmiddels verkrijgbaar op de Nintendo Switch en enkele dagen na de lancering is er nu ook een bijbehorende launchtrailer uitgebracht. Rise Eterna 2 is een tactische RPG die eerder deze maand is uitgebracht voor de Nintendo Switch, ontwikkeld door Forever Entertainment in samenwerking met Makee Games. Het is het vervolg op Rise Eterna en biedt verschillende verbeteringen ten opzichte van het origineel.

Je speelt als Jacht, een Athracische soldaat die verwikkeld raakt in een conflict tussen twee families die strijden om de troon. De game bevat 24 missies verspreid over diverse locaties, met turn-based gevechten in Fire Emblem-stijl. Strategie is cruciaal: de positie van je eenheden op het slagveld beïnvloedt hun aanval en verdediging. Als bondgenoten naast elkaar staan, kunnen ze samen aanvallen. De launchtrailer kun je hieronder bewonderen.