[Preview] Octopath Traveler 0 – Een enorm gevulde game

Octopath Traveler is inmiddels een graag geziene gast in de kast van iedere JRPG fan. Het idee van de serie was om weer eens een lekkere ouderwetse turn-based JRPG te maken, al alhoewel het zijn eigen kleine problemen had zijn de twee eerdere games goed ontvangen. Dat is ook niet vreemd, met een heerlijk vecht systeem, een prachtige 2D-HD pixelstijl en epische muziek om dat te begeleiden. Ook wij gaven de games hoge cijfers, dus het zal je vast niet verbazen dat ik best enthousiast was over deze nieuwe titel.

Er zat maar één maar aan. De game zou gebaseerd zijn op de free-to-play Octopath Traveler die in 2020 op Android en iOS verscheen. Op zich niets mis mee, maar er zaten mechanismen in die enorm met de traditionele JRPG botsten. Er zouden flink wat aanpassingen zijn gemaakt, maar toch bleef ik wat sceptisch. Hoe zou dit uitpakken op de Switch 2?

Je eigen avontuur

Laten we meteen beginnen met wat er nieuw is, je speelt in Octopath Traveler niet met acht personages. Sterker nog, er is maar één personage die je kunt kiezen … en dat is er één die jij zelf maakt. Aan het begin van de game stel je een eigen personage samen, waar je onder andere het uiterlijk, de stem en een aantal vaardigheden en voorwerpen kiest die hij/zij bij zich heeft. Goed, het zijn nog steeds pixels, dus heel uitgebreid is dit ‘customizen’ niet. Toch werkt het. De tagline van deze Octopath Traveler is namelijk ‘Embark on an adventure of your own creation.’ Met de eerdere games had ik vanwege de loslopende verhaallijnen soms wat moeite me in te leven in de vele personage. Hier volg je heel duidelijk jouw verhaal, en alhoewel het er op lijkt dat er veel meer content en personages zijn voelt het als een samenhangend verhaal.

Over het verhaal gesproken, Octopath Traveler 0 is een prequel. Het speelt zich af voor de originele Octopath, en is dus hevig geïnspireerd door de free-to-play Octopath-game die in 2020 op Android en iOS verscheen, Octopath Traveler: Champions of the Continent. Als je daar bekend mee bent, hoef je je echter niet geen zorgen te maken over alle mobiele game-elementen, deze zijn allemaal verdwenen. Zo zijn alle gacha-elementen eruit gehaald, is er meer focus gelegd op het ontdekken van de wereld en heeft alles nu voice-acting gekregen. Wel lijkt het verhaal in eerste instantie hetzelfde, met dezelfde drie bad-guys/verhaallijnen.

Bouw je eigen dorp weer op

Wat ook nieuw is in deze Octopath, is het feit dat je zelf een dorp gaat bouwen. Het dorp waar de game begint en je personage woont wordt al snel met de grond gelijk gemaakt, en het is aan jou om dit weer op te bouwen. Naast dat je dus op weg gaat om epische questlijnen te volgen kun je ondertussen materialen verzamelen en deze gebruiken om huizen te bouwen. Dit is nog aardig uitgebreid, naast huizen en andere faciliteiten kun je het dorp zo mooi maken als je wilt met planten, decoraties, verschillende soorten paden en meer.

Je zult daarnaast zelf personages moeten overhalen om in je dorp te komen wonen, waar deze verschillende vaardigheden met zich meebrengen. Zo heb je specifieke personages nodig voor de faciliteiten, maar zijn er ook globale die je materialen geven nadat er wat tijd verstreken is. (geen real-life tijd, de game rekent gevechten als tijd die verstrijkt) Naarmate je dorp groter wordt gaat het level van je stad omhoog, wat je nieuwe gebouwen, decoraties en quests oplevert.

Vecht met acht personages tegelijkertijd!

Het gevechtssysteem is verder grotendeels hetzelfde, met als grote verandering dat je met acht personages tegelijkertijd speelt. Of nou ja, de game werkt met een front- en back-row. Je speelt actief met de vier in de front-row en kunt deze wisselen wanneer ze aan de beurt zijn. Personages in de back-row krijgen daarnaast kleine hoeveelheden HP en SP terug, waardoor het nog een verdraaid tactisch spelletje wordt. Ik zit nog in de beginfases van de game, maar momenteel heb ik vooral het idee dat het erg uitgebuit kan worden.

Voor diegenen die er niet bekend mee zijn, Octopath Traveler is een turn-based JRPG die werkt met een break-systeem. Elke vijand heeft bepaalde wapens en/of magie waar ze zwak voor zijn. Gebruik deze en uiteindelijk ‘breekt’ de vijand, waardoor ze hun beurt verliezen en ze tijdelijk meer schade krijgen. In eerdere Octopath-games was dat vooral een puzzel: personages kunnen meerdere wapens bij zich dragen, maar je kon nooit helemaal voorspellen waardoor ze braken.

Aangezien je nu met acht personages speelt (en acht classes, in theorie kun je van alles één bij je hebben), heb je altijd wel iemand die iets kan. Dus kun je in theorie altijd zo uitwisselen dat het voor jou goed uitkomt. Het feit dat ze daarnaast HP en SP terug krijgen in de back-row klinkt ook extreem goed … al ben ik sinds kort ook vijanden tegen gekomen die schade kunnen doen aan de back-row. Het is in ieder geval enorm tactisch!

Nog steeds dezelfde prachtige stijl?

Audiovisueel ziet de game er weer prachtig uit, al heb ik het idee dat het er iets minder uitziet dan Octopath Traveler 2. Daar werd ik echt weggeblazen door alle details die er in de omgevingen zaten, plus het licht dat ervoor zorgde dat alles er nog beter uitzag. Hier heb ik dat gevoel niet. Ik weet niet zeker of dat komt omdat er nog andere gebieden aankomen (deze game is GROOT) of omdat het gebaseerd is op de mobile-game. Het ziet er allemaal net iets minder organisch uit. De muziek is verder wel weer echt heerlijk.

Er is ZOVEEL te doen

Het grootste probleem is eigenlijk nog de hoeveelheid die er te doen is. Zoals ik al zei, heb ik het idee dat ik nog in de beginfases van de game zit, wat vooral komt omdat ik door alles word afgeleid. Hier is een quest, hier is een quest, en hier ook! En omdat het Octopath Traveler is, zijn natuurlijk ook de ‘paths’ weer aanwezig. Hiermee kun je willekeurige NPC’s in de wereld vragen naar hun leven, kun je spullen van ze kopen of overnemen, vragen of ze in je dorp komen wonen of tijdelijk voor je vechten.

En er lopen behoorlijk wat NPC’s rond! Sterker nog, ik heb het idee dat de paths belangrijker zijn dan in vorige delen, omdat ze af en toe ook dingen vrijspelen voor in je dorp. Zo heb ik al recepten gevonden die ik in taverns kan maken, nieuwe decoraties voor in het dorp en handleidingen waarmee ik nieuwe spullen kan verkopen in de winkel. Het is nogal wat!

Voorlopige conclusie

Al met al ziet Octopath Traveler eruit alsof het een enorme game is. Ik duizel van de hoeveelheid content die er lijkt te zijn, iets wat bevestigd wordt door de ontwikkelaars … zo zou de main story alleen al zo’n honderd uur aan gameplay bevatten. De game voelt daarnaast ontzettend goed aan. En dan heb ik het niet alleen over de tactische gameplay, mijn grootste probleem met Octopath was altijd dat de verhalen los van elkaar voelde. Het voelde altijd alsof er acht verschillende verhalen waren, maar hier heb ik dat nog niet, juist omdat je je eigen personage speelt. Het bouwen van je dorp voelt enigszins als een wat vreemde eend in de bijt, maar ook een goede afleiding van de vele gevechten. Ik ben dan ook enorm benieuwd naar waar de game verder heengaat. Dit zou wel eens een hele goede JRPG kunnen worden.