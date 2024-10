Faith: The Unholy Trinity komt volgende week naar de Switch

Afgelopen jaar is bekend gemaakt dat Faith: The Unholy Trinity onderweg was naar de Switch. Deze zeer effectieve pixel-horror game kreeg bij zijn aankondiging helaas nog geen releasedatum mee, maar daar is nu verandering in gekomen. De game zal namelijk beschikbaar zijn vanaf 10 oktober, zowel fysiek als digitaal. Voor de gelegenheid heeft New Blood Interactive ook meteen en nieuwe trailer online gezet. Deze kun je hieronder bekijken.

Het verhaal van Faith: The Unholy Trinity speelt zich af in de jaren 80. Op 21 september 1986 komen twee priesters aan bij de Martin Family Home, in het landelijke gedeelte van Connecticut. Ze zijn hier omdat er vermoedens zijn dat er een demonische aanwezigheid is. Uiteindelijk zal maar één van de twee mannen het huis levend verlaten. De games zijn geïnspireerd door 8-bit gaming en de ‘Satanic Scare’ van de jaren 80′. Gebruik je heilige kruisbeeld om exorcismes uit te voeren, tegen bezeten cultisten te vechten en om corrupte voorwerpen schoon te maken.