Things Too Ugly releasedatum bekend gemaakt

Baltoro Games en Professor Space Games hebben de releasedatum bekend gemaakt voor Things Too Ugly, een first-person verhalende puzzel game. De game is afgelopen maart aangekondigd en stond gepland voor eind dit jaar. Die datum gaat het net niet halen, want de game staat momenteel gepland voor 16 januari 2025. Voor de gelegenheid is er een nieuwe trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Duik in de archieven

Things Too Ugly is een korte psychologische horror game, waarin jij de rol aanneemt van een ‘Risk Assessment Data Processor’ in 1986. Je werkt voor TEREBRO INC., en het voorbestaan van dit enorme bedrijf rust momenteel op jouw schouders… en wat je in de archieven gaat vinden. Dus klok in voor de night shift en ga aan het werk, met enkel het licht van je bureaulamp en het statische geluid van de radio als je gezelschap. Duik diep in de archieven van TEREBRO INC, en ontdek documenten en opnames die misschien een ander verhaal vertellen dan waar je naar op zoek was.

De stem van je manager helpt je een weg door deze archieven te vinden, maar welk verhaal wil hij vertellen? Gewapend met een GPS en een encoder device ontdek je de vreemdste geheimen en zul je uiteindelijk moeten kiezen aan welke kant van de geschiedenis je staat. Bewaar je een nalatenschap waar jaren voor is gevochten of breng je een waarheid aan het licht die niet genegeerd kan worden?