[Preview] OVR – Een nieuwe (geur)sensatie!

Gamescom biedt niet alleen een blik op de nieuwste games, maar ook op technologische innovaties binnen de game-industrie. Eén van de opvallendste ontwikkelingen die mijn aandacht trok, was de introductie van geur in de gamewereld: OVR.

OVR staat voor Olorama Virtual Reality (vernoemd naar het bedrijf Omora) en brengt geur als extra zintuigelijke laag in games en VR-ervaringen. Net als muziek kan geur krachtige hersenstimulatie opwekken, vaak met nostalgische of emotionele reacties als gevolg. Denk aan de geur van versgebakken brood die je doet denken aan thuis, of bloesemgeur die je meeneemt naar een zorgeloze lentedag. Maar geur kan ook walging oproepen, of juist herkenning versterken in spannende of onaangename situaties.

De ontwikkelaar van Omora nam mij mee in het verhaal achter deze technologie. Gezien mijn achtergrond als hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg, ontstond er een bijzonder gesprek over de potentie van geur in niet alleen entertainment, maar ook therapie en mentale beleving. De centrale vraag blijft echter: is geur in games slechts een tijdelijke gimmick, of markeert dit het begin van een nieuwe dimensie in gamebeleving? De toekomst zal het moeten uitwijzen, maar de eerste stappen zijn fascinerend.

Minecraft met geur

Aan de hand van een speelsessie in Minecraft werd de werking van OVR aan mij gedemonstreerd. Voor me stond een apparaat dat op het eerste gezicht deed denken aan een microfoon, met daarop een compact kastje gemonteerd. Al snel bleek dat dit kleine kastje verantwoordelijk was voor het verspreiden van geuren. Tijdens het koken in de game of wanneer ik onder een bloesemboom stond, werd een bijpassende geur subtiel vrijgegeven. Zo rook ik onder andere lavendel toen ik in de buurt van de boom kwam. Wat vooral opviel, was hoe genuanceerd en niet overheersend de geuren werden ingezet. Het was geen overweldigende ervaring, maar juist een verfijnde toevoeging die de immersie op een natuurlijke manier versterkte. Op de onderstaande video kan je een impressie krijgen van hoe de OVR in werking gaat.

Zit er toekomst in?

Op dit moment beschikt het OVR-kastje over een beperkte reeks geuren. De ontwikkelaar vergeleek dit met de vroege dagen van videogames: vergelijkbaar met 8- of 16-bit graphics die in de loop der jaren evolueerden naar de complexe graphics van nu. Zo wordt ook verwacht dat het geurarsenaal in de toekomst aanzienlijk uitgebreider en geavanceerder zal worden. Daarnaast kan het kastje gedragen worden, zodat het minder statisch aanvoelt en beter inzetbaar is in uiteenlopende situaties. Dit toegankelijkheid, zonder te veel handelingen, en uiteindelijk ook de prijs, vormen in mijn optiek een cruciale stap als geur daadwerkelijk een vast onderdeel van de game-ervaring wil worden. Vooral die mobiliteit zal bepalen of OVR de overstap kan maken van innovatieve gimmick naar blijvende technologie.

Tot slot. De ontwikkelaar sloot af met een prikkelende vraag: Met welke games zou jij geur willen ervaren? Laat het ons weten terwijl ik stiekem al droom van de geuren die een Kirby-game met zich mee zou kunnen brengen.