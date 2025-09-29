[Preview] Quest Master – De dungeon-builder die je creativiteit serieus neemt

De Early Access van Quest Master is op 29 mei 2024 van start gegaan op Steam en de Epic Games Store. Deze versie bood spelers direct toegang tot een uitgebreide dungeon-editor, multiplayer voor maximaal drie spelers, en de mogelijkheid om zelfgemaakte dungeons te delen en te spelen.

De ontwikkelaars gaven aan dat de Early Access-periode ongeveer tot het einde van 2025 zou duren, met als doel een volledige release met meer thema’s, een verhalende campagne en een uitgebreidere dungeon-builder.

Voor mij onbekend, maar gelijk nieuwsgierig

Van tevoren wist ik eigenlijk niet goed wat ik moest verwachten. Quest Master stond op mijn gamescom-lijstje omdat ik een afspraak had met de maker, maar het spel zelf kende ik nog nauwelijks. Een actie-avonturengame met een retrostijl, veel verder dan dat ging mijn voorkennis niet.

Tijdens onze afspraak werd al snel duidelijk wat voor soort spel het is: een creatieve mix van avontuur en levels bouwen, die doet denken aan The Legend of Zelda in combinatie met de vrijheid van iets als Super Mario Maker. Je ontwerpt je eigen dungeons, compleet met puzzels, vijanden en valstrikken, en kunt die vervolgens delen met andere spelers of samen verkennen. Uiteraard kan je ook dungeons spelen van andere spelers uit de community.

Die combinatie sprak me aan. Ik besloot het zelf te proberen en ontdekte een verrassend toegankelijke, maar diepgaande game met potentie.

Iedereen kan een dungeon builder zijn

Hoewel Quest Master in de basis draait om het maken en delen van dungeons, is het niet puur een losse verzameling levels. Tijdens de demo werd al duidelijk dat er ook een verhalende structuur aan het ontstaan is. In de uiteindelijke versie zal een volwaardige singleplayer campagne toegevoegd worden, compleet met personages, een wereld om te verkennen en een centrale hub die als uitvalsbasis dient. Zelfs in deze vroege fase voelde het al alsof er meer achter zit dan alleen bouwstenen. Zo deed de sfeer uit de centrale hub mij sterk denken aan de klassieke Pokémon games.

Na mijn eigen korte speelsessie kreeg ik de kans om een dungeon te spelen die door een andere speler was gemaakt. En dat was verrassend verfrissend. Waar ik vooral nog worstelde met logica en lay-out, liet deze creatie zien wat er mogelijk is: slim geplaatste vijanden, puzzels die logisch aanvoelden en een duidelijke opbouw van spanning. Het voelde even alsof ik een officiële level speelde, alleen was dit dus gewoon door iemand uit de community in elkaar gezet.

Tot slot gaf de maker een korte demonstratie van de editor. Binnen enkele minuten bouwde hij een kamer met een puzzel op basis van drukplaten, een verborgen deur en een valstrik. Niet alleen zag het er meteen speelbaar uit, het was ook duidelijk hoe flexibel het systeem is. Je kunt objecten met elkaar laten communiceren, condities instellen, geheimen verstoppen en uitdagingen creëren die precies zo moeilijk zijn als jij ze wil maken. De mogelijkheden lijken bijna eindeloos en toch blijft het overzichtelijk.

Wat begon als een simpele kennismaking, eindigde met een groeiend respect voor hoe doordacht en krachtig Quest Master in elkaar zit.

Tot slot

Quest Master is een bijzondere ontdekking voor iedereen die graag creatief aan de slag gaat. Wat mij positief verraste, is hoe eenvoudig en intuïtief het bouwen van dungeons is, zonder dat het aan diepgang ontbreekt. Het is echt een game voor wie plezier haalt uit ontwerpen en puzzelen.

De game verschijnt binnenkort ook op de Nintendo Switch. Zo kunnen nog veel meer spelers, onderweg of thuis, aan de slag met hun eigen avonturen. Voor wie van bouwen houdt, is Quest Master een titel om zeker te volgen.