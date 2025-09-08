[Preview] Bylina – Duisternis en mysterie

Op gamescom kregen we de kans alvast aan de slag te gaan met Bylina, een aankomend spel ontwikkeld door Far Far Games en uitgegeven door Fulqrum Publishing. Deze nieuwe actievolle game, die zijn inspiratie haalt uit de Slavische mythologie, laat je in de huid kruipen van Falconet. Ondanks dat de game nog niet is aangekondigd voor de Nintendo Switch (2) hebben de ontwikkelaars met de komst van de Switch 2 wél de intentie de game later naar Nintendo’s nieuwste console te brengen. Waarom wij dat erg interessant vinden, lees je hieronder.

Mysterie en duisternis

De wereld waarin Bylina zich afspeelt ademt duisternis en mysterie. Geïnspireerd door oude Slavische legendes en volksverhalen heeft de game een sfeer die meteen opvalt. Wat direct opviel was, ondanks de wat serieuzere setting, de makers ook veel humor in het spel hebben verwerkt. Het resultaat is een spel dat enerzijds serieus en dreigend aanvoelt, maar anderzijds ook luchtig en vermakelijk blijft. Met een grafisch indrukwekkende stijl, en soep lopende gameplay, zit het daarmee dus wel goed. De eerste indrukken waren dan ook al erg positief.

Het verhaal zelf draait om Falconet, een jonge Bogatyr die na zijn dood tot leven wordt gewekt. Hij begint een zoektocht naar de reden achter zijn opstanding, probeert zijn ziel te redden en raakt gaandeweg verstrikt in iets veel groters. Zijn pad leidt hem door gevaarlijke gebieden, waarin hij regelmatig moet vechten om te overleven.

Een rijke wereld met interessante gameplay

Tijdens onze speelsessie kregen we alvast een indruk van de rijke wereld en het karakterdesign. Van unieke harnassen tot wonderlijke wezens en sfeervolle omgevingen: Bylina heeft het allemaal. Uiteraard draait veel in de game ook om vechten en het steeds sterker maken van jouw personage. Je neemt het op tegen uiteenlopende tegenstanders (van redelijk simpele vijanden tot mythische monsters) met behulp van zowel wapens als magie. Zo kun je onder andere spreuken inzetten, maar ook kiezen voor ouderwetse combat. De actie oogte tijdens onze speelsessie zoals gezegd soepel maar ook snel, dynamisch en strategisch. Een heerlijke combinatie!

Naarmate je verder komt, wordt je zoals gezegd steeds sterker. Je krijgt dan de keuze uit drie “zegeningen”, die elk upgrades en bonussen geven. Interessant is dat je om de drie levels ook een vloek moet kiezen. Die voegt tijdelijk een negatieve invloed toe aan je karakter, wat zorgt voor extra uitdaging én afwisseling in de gameplay. Ondanks dat we dit niet zelf konden zien tijdens de speelsessie, klinkt dit wel als een interessante toevoeging.

Bylina moet eind dit jaar verschijnen en zoals gezegd hopen de ontwikkelaars de game in de toekomst ook naar de Switch 2 te brengen. Wij denken dat dit zomaar een interessante toevoeging kan zijn aan het aanbod van strategiegames op Nintendo’s nieuwe console, mede door de interessante setting maar ook door de gevarieerde gameplay en de op een subtiele manier verwerkte humor in de game. Wanneer Bylina voor de Switch 2 wordt aangekondigd, lees je dat uiteraard op onze website!