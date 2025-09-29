EA kondigt overname door PIF, Silver Lake en Affinity Partners aan

Afgelopen weekend gingen er al geruchten rond dat Electronic Arts dicht bij een overnamedeal van ongeveer 50 miljard dollar zou zijn, waarmee het bedrijf een privaat bedrijf zou worden. De geruchten bleken waar, want vandaag heeft EA aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten om te worden overgenomen door een een groep investeerders, bestaande uit PIF, Silver Lake en Affinity Partners. De waarde van EA wordt geschat op een ondernemingswaarde van ongeveer $ 55 miljard.

Met de overname zou EA sneller kunnen groeien en meer mogelijkheden krijgen voor innovatie. Met deze overname krijgen de investeerders 100% van EA in handen. Aandeelhouders van EA ontvangen $ 210 per aandeel in contanten. We hebben hier te maken met een van de grootste gamingovernames ooit. Alleen de overname van Activision Blizzard destijds door Microsoft had een grotere waarde.

De transactie is goedgekeurd door de raad van bestuur van EA en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van boekjaar 2027 worden afgerond. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, waaronder de ontvangst van de vereiste goedkeuringen door de toezichthouders en de goedkeuring van de aandeelhouders van EA.

