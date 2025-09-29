[Preview] Islands of Winds & BattleJuice Alchemist – van mystiek tot magie

Tijdens gamescom had ik een afspraak met de ontwikkelaars van ESDigital Games die aan twee totaal verschillende games werkt: Island of Winds en BattleJuice Alchemist. Het is altijd interessant om te zien hoe één team zulke uiteenlopende ideeën probeert uit te werken, van een sfeervol, verhalend avontuur tot een actie-RPG vol alchemie en magie.

Ik kreeg beide titels te zien in een demonstratie door de ontwikkelaar zelf. En hoewel de creatieve ambitie van het team duidelijk is, bleef ik na afloop met oprechte twijfels zitten over de uiteindelijke kwaliteit. De presentaties waren wisselvallig en de gameplay oogde bij momenten onhandig. De vraag blijft dan ook of deze twee projecten straks ook echt kunnen overtuigen zodra ze in handen van spelers liggen.

Island of Winds

De demo van Island of Winds begon bij het eerste hoofdstuk van de game, waarin je kennismaakt met hoofdpersoon Brynhildur en de wereld waarin ze leeft. De setting is sterk geïnspireerd op 17e-eeuws IJsland, met een flinke dosis lokale mythologie en natuurmystiek. Meteen valt de rustige, verhalende toon op: dit is geen game die je op scherp zet met actie, maar eentje die je langzaam zijn wereld in probeert te trekken.

Het eiland waar het verhaal zich afspeelt, verkeert in een onbalans. Natuur en mystieke krachten zijn uit evenwicht geraakt, wat leidt tot vreemde gebeurtenissen en onrust onder de bewoners. Brynhildur’s taak is om deze balans te herstellen door te communiceren met de natuur en de mystieke wezens die het eiland bewonen.

De ontwikkelaar vertelde dat empathie een centrale rol speelt in het verhaal, en dat Brynhildur eerder zal proberen conflicten op te lossen of te begrijpen dan ze met geweld aan te gaan. Wat opviel, was haar bijzondere kracht, een soort zachte, vibrerende golf die door de ruimte leek te bewegen. Hiermee kon ze elementen in de omgeving activeren, waardoor ze een bijzondere band had met de wereld om zich heen. Dit past goed bij het folklore-thema en geeft het verhaal een magisch tintje.

Tijdens de demonstratie zagen we hoe ze in een uitgestrekt, bergachtig landschap op zoek ging naar aanwijzingen en interacteerde met mystieke wezens en dieren. Alles was voorzien van voice-acting, wat zeker bijdroeg aan de sfeer.

Qua gameplay kreeg ik vooral exploratie en lichte puzzels te zien. De wereld is semi-open, met paden die je kunt volgen, maar ook ruimte om rond te kijken. Er werd bijvoorbeeld een simpele omgeving puzzel opgelost om verder te komen, waarbij magie een rol speelde. Het tempo lag laag, wat past bij het type game, maar sommige overgangen en animaties voelden nog wat stijf. Visueel is het stijlvol, maar technisch leek het nog niet helemaal af, wat op zich logisch is, gezien de game pas volgend jaar verschijnt.

Island of Winds lijkt in de eerste plaats een verhalende ervaring te willen zijn, met een nadruk op sfeer, folklore en emotie. Of dat genoeg is om spelers ook gameplaymatig te blijven boeien, zal afhangen van hoe sterk het verdere verloop van de game zich ontwikkelt.

BattleJuice Alchemist

Bij BattleJuice Alchemist stapte ik in een compleet andere wereld dan bij Island of Winds. Waar de eerste game rustig en verhalend is, draait BattleJuice om snelle actie, strategie en het combineren van magische drankjes om vijanden te verslaan. De game werd gepresenteerd als een actie-RPG met een sterke focus op alchemie, waarbij je verschillende flessen met spreuken en effecten mixt en gebruikt tijdens de gevechten.

De demo toonde een top-down perspectief waarin de maker zelf zijn vaardigheden demonstreerde. Wat meteen opviel, was de hectische en kleurrijke stijl: een mix van felgekleurde vloeistoffen, knallende effecten en vloeiende animaties die samen een chaotische strijd opleverden.

Je verzamelt ingrediënten, combineert deze in flessen en gebruikt ze als wapens of buffs in gevechten die zowel tactisch als reflexgericht zijn. Er is een soort deck-building element waarbij je jouw flessen selecteert en aanpast, wat zorgt voor veel variatie en strategische mogelijkheden. De ontwikkelaar gaf aan dat de game inspiratie haalt uit bekende titels als The Binding of Isaac, Slay the Spire en Enter the Gungeon, een combinatie van roguelike, deck-building en snelle actie.

Wat ook indruk maakte, was dat delen van het landschap en de vijanden telkens anders worden gemaakt. Hierdoor voelt elke speelsessie weer fris en spannend, omdat je steeds nieuwe combinaties en tactieken kunt uitproberen.

Hoewel het concept veelbelovend is, voelde de gameplay op sommige momenten nog wat stroef en was het lastig in te schatten hoe gebalanceerd alles uiteindelijk zal zijn. Toch lijkt BattleJuice Alchemist vooral bedoeld voor spelers die houden van actievolle, creatieve uitdagingen waarbij experimenteren met alchemie centraal staat.

Conclusie

Beide games van dezelfde studio tonen duidelijk ambitie en creativiteit, maar spraken mij op verschillende manieren aan. Island of Winds zet in op een rustige, verhalende ervaring met een sterke nadruk op sfeer en folklore. Hoewel het concept interessant is, bleef ik toch met twijfels zitten over de technische afwerking en het tempo van de gameplay.

BattleJuice Alchemist daarentegen wist mij meer te pakken met zijn energieke en tactische aanpak. De combinatie van snelle actie, strategisch alchemie-mixen en steeds wisselende levels zorgt voor een dynamische ervaring die uitnodigt tot experimenteren. Ondanks dat ook hier nog ruimte is voor verbetering, voelt deze game al een stuk sterker en veelzijdiger aan.

Voor spelers die houden van actie met een creatieve twist is BattleJuice Alchemist dan ook de titel om in de gaten te houden, terwijl Island of Winds vooral voor liefhebbers van rustige, verhalende avonturen interessant kan zijn.